Fenerbahçe ile sözleşmesi feshedildi, yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe Kulübü, Max Meyer ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Max Meyer'in sözleşmesi karşılıklı varılan mutabakat çerçevesinde feshedilmiştir. Max Meyer'e bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezon başında bedelsiz şekilde gelen Alman futbolcu, devre arasında Midtjylland'a kiralanmıştı.

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MAX MEYER LUZERN'E TRANSFER OLDU

Bu arada Fenerbahçe ile yollarını ayıran 26 yaşındaki oyuncunun İsviçre'nin Luzern takımıyla anlaştığı duyuruldu.

Luzern'in internet sitesinden yapılan açıklamada, Meyer ile 30 Haziran 2024'e kadar sürecek 2 yıllık bir sözleşme imzalandığı açıklandı.

REMO MEYER: MAX MEYER KADROMUZ İÇİN İDEAL BİR OYUNCU

Luzern Sportif Direktörü Remo Meyer, Alman futbolcunun transferiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada "Max Meyer 26 yaşında olmasına rağmen çok fazla deneyime sahip. Kadromuz için ideal bir oyuncuyla sözleşme imzaladık. Max'in özelliklerinden faydalanabileceğimize ve karşılığında onun da kariyerine yeni bir ivme kazandırabileceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

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MAX MEYER: KENDİMİ YENİDEN KANITLAMAK İÇİN GELDİM

Max Meyer de sözleşme imzalamasının ardından Luzern'e transferiyle ilgili şunları söyledi:

"Kendimi yeniden kanıtlamak için geldim. Sportif direktör Remo Meyer ve teknik direktör Mario Frick ile yaptığım görüşmelerde aynı düşüncelerde olduğumuzu gördüm. Yeni takım arkadaşlarımla tanışmayı ve tabii ki taraftarlarımızın önüne ilk çıkışımı sabırsızlıkla bekliyorum."