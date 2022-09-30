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Spor

Fenerbahçe, İsmail Yüksel'i Süper Lig devinin elinden kapmış! Yılın transfer çalımı

İsmail Yüksek için Gölcükspor'dan eski hocası Sadi Tekelioğlu sürpriz bir açıklamada bulundu. Tekelioğlu, genç oyuncusu İsmail Yüksek'i Trabzonspor'un da istediğini ancak ağır davrandıklarını belirtirken, 'Böyle olunca Fenerbahçe aldı.' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

30 Eylül 2022 Cuma 18:32 - Güncelleme:
Fenerbahçe, İsmail Yüksel'i Süper Lig devinin elinden kapmış! Yılın transfer çalımı
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Fenerbahçe'nin performansıyla parlayan yıldızı İsmail Yüksek için sürpriz bir açıklama geldi. İsmail Yüksek'in Gölcükspor'dan teknik direktörü Sadi Tekelioğlu, eski öğrenicisi için "O dönemde Trabzonspor da İsmail'i istedi. Ancak ağır davrandılar. Böyle olunca Fenerbahçe aldı." dedi.

"İSMAİL YÜKSEK ÖZEL BİR OYUNCU"

İsmail Yüksek'in Gölcükspor'dan teknik direktörü Sadi Tekelioğlu, eski öğrenici için Lig Radyo'ya önemli açıklamalarda bulundu. İsmail Yüksek'in potansiyelinin birkaç antrenmanda hemen belli olduğunu belirten Tekelioğlu, eski öğrencisi için "Özel bir oyuncu." ifadelerini kullandı.

"İSMAİL YÜKSEK'İ TRABZONSPOR DA İSTEDİ AMA..."

O dönemde Trabzonspor'un da İsmail Yüksek'i istediğini belirten Tekelioğlu, "Trabzonspor ağır davrandı. Böyle olunca Fenerbahçe aldı. A Milli Takım seviyesine yükselmiş bir isim. Bence çok ciddi paralara Avrupa'ya gidebilir. Ancak çalışmaya devam etmeli." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE KARNESİ

İsmail Yüksek, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 8 resmi maçın 6'sında ilk 11'de yer alırken toplam 565 dakika süre aldı. Başarılı performansıyla büyük beğeni toplayan 23 yaşındaki milli oyuncu, bu karşılaşmalarda 1 golle takımına katkıda bulundu.

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