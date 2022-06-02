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Spor

Fenerbahçe, Jorge Jesus'u resmen açıkladı! İşte alacağı ücret

Fenerbahçe Kulübü, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile 2022-2023 sezonu için anlaşmaya vardığını açıkladı.

IHA2 Haziran 2022 Perşembe 14:09 - Güncelleme:
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Fenerbahçe, Portekizli Teknik Adam Jorge Jesus ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamada, "Şirketimiz, 2022-2023 futbol sezonu Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Sayın Jorge Fernando Pinheiro de Jesus ile 3.000.000 Avro garanti ücret karşılığında anlaşmaya varmıştır" ifadelerini yer verildi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 67 yaşındaki teknik direktörün yeni sezonda sarı-lacivertli takımı çalıştıracağı bildirildi.

Kariyerinde Braga, Benfica, Sporting CP Lizbon, Al-Hilal ve Flamengo'yu çalıştıran Jesus'un ulusal ve uluslararası toplam 19 kupa kazandığı belirtildi.

Açıklamada, "Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'a, adını takımımızla ve büyük taraftarımızla şanlı tarihimize yazdıracağı bir sezon diliyoruz." denildi.

FENERBAHÇE, JORGE JESUS İÇİN YARIN İMZA TÖRENİ DÜZENLEYECEK

Fenerbahçe Kulübü, bir sezonluğuna anlaşmaya vardığı Portekizli teknik direktör Jorge Jesus için yarın imza töreni düzenleyecek.

Ülker Stadı'nda gerçekleştirilecek imza töreni ve basın toplantısı, saat 15.00'te başlayacak.

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