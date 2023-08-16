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Spor

Fenerbahçe kafilesi Slovenya'ya ulaştı

Fenerbahçe kafilesi, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Maribor ile yapacağı rövanş maçı için Slovenya'ya gitti. Sarı lacivertli takım havalimanında taraftarlar tarafından karşılandı.

AA16 Ağustos 2023 Çarşamba 16:03 - Güncelleme:
Fenerbahçe kafilesi Slovenya'ya ulaştı
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda yarın Maribor ile yapacağı rövanş maçı için Slovenya'ya geldi.

Sarı-lacivertli kafile, özel uçakla geldiği Maribor'daki Uluslararası Edvard Rusjan Havaalanı'ndan konaklayacağı otele hareket etti.

Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal ve futbolcular, havaalanına gelen taraftarların fotoğraf çekilme ve imza taleplerini geri çevirmedi.

Fenerbahçe, bu akşam teknik direktör İsmail Kartal ve bir futbolcunun katılacağı basın toplantısının ardından, Maribor'daki Ljudski Vrt Stadı'nda yarınki karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.

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