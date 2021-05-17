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Spor

Fenerbahçe, Karagümrüklü Lucas Biglia'nın peşinde

Spor Toto Süper Lig'de Fatih Karagümrük forması giyen Lucas Biglia için Fenerbahçe'nin devrede olduğu iddia edildi.

17 Mayıs 2021 Pazartesi 00:54 - Güncelleme: 17 Mayıs 2021 Pazartesi 00:54
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Sarı lacivertliler, Fatih Karagümrük'ün sezon başında Milan'dan kadrosuna kattığı Arjantinli Biglia'yı transfer etmek istiyor.

TRT Spor'da yer alan habere göre yeni sezon transfer çalışmalarına erkenden başlayan Fenerbahçe, ilk isim olarak Lucas Biglia'yı listesine aldı.

Fatih Karagümrük ile başarılı bir sezon geçiren Arjantinli orta saha, 35 maçta 3 gol atıp 2 de asist yaptı.

Kariyerinde Milan, Lazio ve Anderlecht forması giyen Biglia'nın, Fatih Karagümrük ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

Karagümrük, 35 yaşındaki orta saha oyuncusunu sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.

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