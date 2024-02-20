Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının taktiğini çalıştı

Trendyol Süper Lig 27. hafta maçında 24 Şubat Cumartesi günü Kasımpaşa'yı konuk edecek Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki idmanın ilk bölümünde ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleri yapan futbolcular, daha sonra 2 gruba ayrılarak pas çalışması gerçekleştirdi.



Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman, dar alanda yapılan çift kale maç ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sakatlığı geçen Fred, saha çalışmalarına başladı. Bir süre takım çalışmasında yer alan Fred, daha sonra bireysel idmanla günü değerlendirdi.



Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.