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Spor

Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının VAR hakemi Erkan Engin

Bu akşam Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasında oynanacak maçın VAR koltuğunda hakem Erkan Engin oturacak.

IHA24 Şubat 2024 Cumartesi 12:31 - Güncelleme:
Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının VAR hakemi Erkan Engin
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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasında oynanacak müsabakanın VAR'ı (Video Yardımcı Hakem) Erkan Engin oldu.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, saat 19.00'da Kasımpaşa'yı konuk edecek. Müsabakada hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Aydın'ın yardımcılıklarını, Aleks Taşcıoğlu ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mert Güzenge olacak.

Bu zorlu müsabakada VAR koltuğunda Erkan Engin oturacak. Engin'e AVAR'da ise Mustafa İlker Coşkun ve Mehmet Emin Tuğral eşlik edecek.

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