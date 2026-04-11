İSTANBUL 14°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Nisan 2026 Cumartesi / 24 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,6304
  • EURO
    52,5769
  • ALTIN
    6812.73
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe kaybetti ama play-off biletini aldı
Spor

Fenerbahçe kaybetti ama play-off biletini aldı

Fenerbahçe Beko, Real Madrid'e 74-69 mağlup olmasına rağmen normal sezonun bitimine bir hafta kala play-off'u garantiledi.

IHA11 Nisan 2026 Cumartesi 11:34
ABONE OL

Euroleague'in 37. haftasında Fenerbahçe, Real Madrid'e mağlup olmasına rağmen sezonun bitimine 1 hafta kala play-off'u garantiledi. A. Efes ise konuk olduğu Dubai Basketbol'u mağlup etti.

Euroleague'de 37. hafta dün oynanan müsabakaların ardından sona erdi. Fenerbahçe Beko evinde Real Madrid ile karşılaşırken parkeden 74-69'luk skorla mağlup ayrıldı. Son 8 maçta 7. mağlubiyetini yaşayan sarı-lacivertliler 14. yenilgisini aldı. Jasikevicius'un öğrencileri normal sezonun bitimine 1 hafta kala ilk 6'yı garantiledi ve play-off'lara adını yazdırdı. A. Efes ise Saraybosna'da karşılaştığı Dubai Basketbol'u 85-69 yendi ve ligde 12. galibiyetini elde etti. Türk Başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan ekibi Panathinaikos, Valencia Basket'e kaybetti.

Ligde 25 galibiyet, 12 mağlubiyetle liderlik koltuğunda bulunan Olympiakos ile 24 galibiyeti olan Valencia Basket ve 23 galibiyetli Real Madrid'de play-off'ları garantileyen takımlar oldu.

Euroleague'de 35. haftanın toplu sonuçları şöyle:

Hapoel Tel Aviv: 85 - Olympiakos:89

Fenerbahçe Beko: 69 - Real Madrid: 74

Olimpia Milano: 84 - Bayern Münih: 94

Valencia Basket: 102 - Panathinaikos: 84

Paris Basketbol: 113 - Maccabi Tel Aviv: 80

AS Monaco: 93 - Barcelona: 86

Dubai Basketbol: 69 - A. Efes: 85

Partizan: 74 - Zalgiris Kaunas: 83

Virtus Bologna: 72 - Baskonia: 85

ASVEL: 93 - Kızılyıldız: 106

ÖNERİLEN VİDEO

Lunapark faciası: Dehşet anları kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.