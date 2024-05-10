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Spor

Fenerbahçe, Kayserispor mesaisine devam ediyor

Süper Lig'in 36. haftasında sahasında Kayserispor'u konuk edecek olan Fenerbahçe maçın hazırlıklarını sürdürdü.

AA10 Mayıs 2024 Cuma 16:37 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Kayserispor mesaisine devam ediyor
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 12 Mayıs Pazar günü sahasında Mondihome Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı idmanla sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, koordinasyon hareketleriyle başlayıp, çabukluk ve pas çalışmalarıyla devam etti.

İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, Mondihome Kayserispor mücadelesinin hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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