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Spor

Fenerbahçe, Kayserispor mesaisini sürdürdü

Süper Lig'in 36. haftasında sahasında Kayserispor'u konuk edecek olan Fenerbahçe maçın hazırlıklarına teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde devam etti.

AA9 Mayıs 2024 Perşembe 15:45 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Kayserispor mesaisini sürdürdü
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 12 Mayıs Pazar günü sahasında Mondihome Kayserispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman, 2 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın, son bölümünde ise taktiksel ve bireysel çalışmalar yapıldı.

Fenerbahçe, Mondihome Kayserispor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

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