Fenerbahçe kazandı! Türkiye ülke puanında avantajı kaptı

UEFA turnuvalarının son 16 tur maçları sürerken, Türkiye puanını 38,1'e çıkaran Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Union Saint-Gilloise'yi mağlup etmesiyle, en yakın rakipleri İskoçya ve Çekya ile olan puan farkını artırdı. Sıralamada Türkiye'nin hemen ardından İskoçya 36,05 puanla 10. sırada, onun da hemen ardından Çekya 35,55 puanla 11. sırada yer alıyor.

ÇEKYA'DAN 3 TAKIM VAR

UEFA kupalarının son 16 turunda Türkiye ve İskoçya'dan birer, Çekya'dan ise üç takım mücadelesini sürdürüyor. Sparta Prag ve Slavia Prag Avrupa Ligi'nde, Viktoria Plzen Konferans Ligi'nde tur peşinde koşuyor.

İSKOÇYA'DAN TEK TAKIM

Avrupa sahnesinde Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde yer alırken, İskoçya'nın temsilcisi Glasgow Rangers Avrupa Ligi'nde boy gösteriyor.

İSKOÇYA'NIN TEK UMUDU FİNAL

İskoçya'nın üst sıralara çıkabilmesi için Glasgow Rangers'ın Avrupa Ligi'nde finale ulaşması gerekiyor.

İLK 10 GARANTİ GİBİ

Fenerbahçe'nin Belçika'nın Gilloise takımına son 16 turunda yenilse dahi Türkiye'nin ilk 10 sıradaki yerini koruması olası görünüyor. Çekya'nın üç takımıyla mücadele etmesine karşın, İskoçya'nın durumu pek umut vermiyor.

İSKOÇLARIN İŞİ ZOR

Avrupa Ligi son 16 turunda Benfica ile karşılaşan Rangers, ilk deplasman maçından 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştır.

PUAN SİSTEMİ NASIL EŞLİYOR?

Sezon sonuna doğru 6 maç kala, Türkiye İskoçya üzerinde 2,05, Çekya üzerinde ise 2,55 puanlık bir avantaja sahip bulunuyor.

GALİBİYET BAŞINA 0.5 PUAN

Her biri Avrupa kupalarında dörder takım ile mücadele eden Türkiye ve Çekya'nın kazandıkları her maç başına ülke puanlarına 0,5 puan ekleniyor. Sezonu beş takımla başlayan İskoçya için, kazanılan her maç ülke puanına 0,4 puan olarak yansıtılıyor. Takımların maçları berabere bitirmesi durumunda, Türk ve Çek takımları 0,25 puan; İskoç takımları ise 0,2 puan kazanıyorlar ve bu puanlar genel sıralamaya ekleniyor

BONUSLAR ELDE EDİLEBİLİR

Ek olarak, takımlar Avrupa Ligi'nde çeyrek finale, Konferans Ligi'nde ise yarı finale ulaştıklarında ek bonus puanlar elde edebilirler. Bu bonus puanlar, takımların beraberlik durumunda aldıkları puanlarla aynı değere sahip.