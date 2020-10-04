Fenerbahçe Kemal Ademi transferini açıkladı

04 Ekim 2020 Pazar 21:54 - Güncelleme: 04 Ekim 2020 Pazar 22:05

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, Basel Kulübü'nde forma giyen 24 yaşındaki forvet Kemal Ademi ve kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu sağlık kontrolleri için İstanbul'a gelmiştir."

KEMAL ADEMI KİMDİR?

Almanya ve İsviçre pasaportları bulunan 24 yaşında ve 1.98 boyundaki forvet Kemal Ademi, St.Gallen altyapısından yetişti ve daha sonra Hoffenheim altyapısına geçti. 2018'da Neuchatel Xamax'a geçen Adewmi, 2019 yazında Basel'e geçti.

Kemal Ademi, Basel formasıyla çıktığı 45 maçta 15 gol atıp 6 asist yaptı.