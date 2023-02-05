Fenerbahçe-Konyaspor maçı için son karar

Süper Lig'de 6 Şubat Pazartesi akşamı saat 20:00'de oynanacak Fenerbahçe - Konyaspor maçının ertelenmesiyle ilgili karar alınmak üzereyken, flaş bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe ile karşılaşacak Konyaspor'un uçağı 16.30'da kalkacak olarak planlanmıştı ancak sürekli rötar yedi. Pistin buz tutması, pilotun risk almak istememesi ve uçağın kalkmaması sonrası Konyaspor cephesi, TFF ile görüştü. Konyaspor ilk olarak maça gelemeyeceğini belirtirken, daha sonra uçağın kalkması için tüm şartların sağlandığı açıklandı.

İLK ÖNCE İPTAL, SONRA UÇUŞ!

Konyaspor, hava muhalefeti nedeniyle 4 saat rötarlı olarak İstanbul'a hareket etti.

Konya'daki yoğun kar yağışı ve Konya Havalimanı'nda pistlerin kalkışa elverişli olmaması nedeniyle yeşil-beyazlı kafile, saat 20.00'den itibaren uçakta bekledi.

Pistlerin temizlenmesi sonrası Konyaspor kafilesini taşıyan uçak 4 saat rötarlı şekilde kalktı.