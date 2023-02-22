İSTANBUL 15°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Şubat 2023 Çarşamba / 2 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8764
  • EURO
    20,0876
  • ALTIN
    1118.48
  • BIST100
    5085.25
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe Konyaspor maçının taktiğini çalıştı
Spor

Fenerbahçe Konyaspor maçının taktiğini çalıştı

Fenerbahçe, Konyaspor ile 25 Şubat Cumartesi günü Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacağı Spor Toto Süper Lig 23. hafta erteleme maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

AA22 Şubat 2023 Çarşamba 14:55 - Güncelleme:
Fenerbahçe Konyaspor maçının taktiğini çalıştı
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta erteleme maçında 25 Şubat Cumartesi günü Arabam.com Konyaspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktörü Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladığı belirtildi.

Futbolcuların 2 grup halinde 5'e 2 ile sürdürdükleri idmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.