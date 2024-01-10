İSTANBUL 6°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ocak 2024 Çarşamba / 29 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,9753
  • EURO
    32,8572
  • ALTIN
    1963.59
  • BIST100
    7813.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe-Konyaspor maçının VAR hakemi belli oldu
Spor

Fenerbahçe-Konyaspor maçının VAR hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Fenerbahçe ile Konyaspor'un karşılaşacağı müsabakanın VAR hakemi belli oldu.

IHA10 Ocak 2024 Çarşamba 12:53 - Güncelleme:
Fenerbahçe-Konyaspor maçının VAR hakemi belli oldu
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak Fenerbahçe-Konyaspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Emre Kargın oldu.

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, bugün saat 20.00'de Konyaspor'u konuk edecek. Ülker Stadyumu'nda oynanacak müsabakada hakem Kadir Sağlam düdük çalacak. Sağlam'ın yardımcılıklarını Furkan Ürün ile Anıl Usta yapacak. Karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Emre Kargın olacak. Kargın'a AVAR'da Mustafa İlker Coşkun ve Kerem Ersoy eşlik edecek.

Fenerbahçe, Süper Lig'de şu ana kadar aldığı sonuçlarla 47 puanla zirvede yer alıyor. Konyaspor ise 18 puanla 16. sırada yer alıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.