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Spor

Fenerbahçe Konya'ya 8 eksikle gidiyor

Fenerbahçe'de 8 futbolcu cezası ve sakatlığı sebebiyle Konyaspor deplasmanında forma giyemeyecek.

09 Mart 2020 Pazartesi 19:25 - Güncelleme: 09 Mart 2020 Pazartesi 19:25

Süper Lig'de 6 haftadır kazanamayan Fenerbahçe'de 8 futbolcu Konyaspor deplasmanında forma giyemeyecek.

Cezalı Ozan, Serdar, Tolgay ve Altay'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Max Kruse, Rodrigues, Falette ve Sadık da görev yapamayacak.

Kale, savunma, orta saha ve hücum hattında yer alan bu isimlerin yokluğu sarı-lacivertli takımın kadro kurmasını zorlaştırıyor.

Zaten sıkıntılı bir sürecin içinde olan sarı-lacivertliler zorlu Konya deplasmanı öncesi ideal 11 çıkarmakta zorlanıyor. Ayrıca yedek kulübesi de oldukça zayıfladı. Bu da teknik ekibin maç içinde hamle yapmasını engelleyecek.

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