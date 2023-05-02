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Spor

Fenerbahçe, kupada avantaj yakalamak istiyor

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Sivasspor ile karşılaşacak. Deplasmandan avantajlı dönmek isteyen sarı-lacivertliler, işi Kadıköy'de bitirmek istiyor.

AA2 Mayıs 2023 Salı 09:48 - Güncelleme:
Fenerbahçe, kupada avantaj yakalamak istiyor
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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.

Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak.

Spor Toto Süper Lig'inde oynadığı son maçta Demir Grup Sivasspor'u 3-1'lik skorla mağlup edip şampiyonluk yarışını sürdüren sarı-lacivertliler, kupada da yoluna devam etmek istiyor.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, 6 Nisan'daki çeyrek final maçında kendi evinde Yukatel Kayserispor'u 4-1 mağlup ederek yarı finalde Sivas temsilcisinin rakibi olmuştu.

Yarı final rövanş müsabakaları, 23, 24 veya 25 Mayıs'ta gerçekleşecek. Müsabaka programları daha sonra ilan edilecek.

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER

Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor maçında 3 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde, Demir Grup Sivasspor ile son lig maçında kırmızı kart görerek takımını yalnız bırakan İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra bel fıtığı rahatsızlığı nedeniyle operasyon geçiren kaptan Altay Bayındır ile sakatlığı bulunan Lincoln Henrique müsabakada forma giyemeyecek.

Bu arada İstanbulspor maçının ardından sakatlandığı açıklanan Atilla Szalai ile Demir Grup Sivasspor maçında ambulansla hastaneye kaldırılan ve durumunun iyi olduğu açıklanan Valencia'nın bu maçta forma giyip giymeyeceği henüz netlik kazanmadı.

Sakatlığı geçen ve takımla birlikte çalışmalara başlayan Mich Batshuayi, Joshua King ve Miha Zajc ise Jorge Jesus'un forma vermesi halinde bu maçta mücadele edebilecek.

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