10°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3591
  • 6,1224
  • 222.955
  • 95.800
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fenerbahçe kupada Ümraniyespor'un konuğu! İşte muhtemel 11'ler...

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında 17 Ocak Perşembe günü Ümraniyespor'a konuk olacak.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında bu akşam Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile rakip sahada karşılaşacak.
 
Sezonun ilk yarısında gösterdiği kötü performansla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan sarı-lacivertliler, Ümraniyespor maçıyla ikinci devreye iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.
 
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. ATV'den canlı olarak yayınlanacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.
 
ÜMRANİYESPOR - FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER
 
ÜMRANİYESPOR: Burak Öğür - Appindangoye - Tarık Tekdal - Oğuz Ceylan - Merthan Açıl - Vasilogiannis - Serkan Göksu - Levy Madinda - Bahadır Taşdelen - Atabey Çiçek - Leandrinho
 
FENERBAHÇE: Volkan Demirel - Sadık Çiftpınar - Martin Skrtel - Nabil Dirar - Hasan Ali - Mehmet Topal - Eljif Elmas - Jailson - Valbuena - Andre Ayew - Islam Slimani
 

 

Bahçeli: CHP, YSK´yı tanımıyorsa buyursun seçime de katılmasın

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Yüzde 70 yerli 'Derman'ımız yola çıktı

Yüzde 70 yerli 'Derman'ımız yola çıktı

Türkiye ile vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı

Türkiye ile vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı

Çöp kutusundaki şüpheli paketten çıkanlar polisi alarma geçirdi

Çöp kutusundaki şüpheli paketten çıkanlar polisi alarma geçirdi

Türkiye 37 milyon dolarlık ihracata imza attı

Türkiye 37 milyon dolarlık ihracata imza attı

Kayyum yaptı, terör yandaşları yıktı

Kayyum yaptı, terör yandaşları yıktı

Bir ülkeden daha BAE’ye ambargo

Bir ülkeden daha BAE’ye ambargo

Vatandaştan İmamoğlu'na: Ben Tayyip'ten vazgeçmem

Vatandaştan İmamoğlu'na: Ben Tayyip'ten vazgeçmem

Muhalefetten Özhaseki'yle ilgili çirkin siyaset

Muhalefetten Özhaseki'yle ilgili çirkin siyaset
 

POPÜLER HABERLER

Münbiç´ten ilk görüntüler

Münbiç´ten ilk görüntüler

Mısır Piramitleri'nin gizemine dair yeni detaylar

Mısır Piramitleri'nin gizemine dair yeni detaylar

Anneye 7 bin 220 TL

Anneye 7 bin 220 TL

Tarihi deliller bu depolarda saklanıyor

Tarihi deliller bu depolarda saklanıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA