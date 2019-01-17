Fenerbahçe kupada Ümraniyespor'un konuğu! İşte muhtemel 11'ler...
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında 17 Ocak Perşembe günü Ümraniyespor'a konuk olacak.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında bu akşam Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile rakip sahada karşılaşacak.
Sezonun ilk yarısında gösterdiği kötü performansla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan sarı-lacivertliler, Ümraniyespor maçıyla ikinci devreye iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. ATV'den canlı olarak yayınlanacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.
ÜMRANİYESPOR - FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER
ÜMRANİYESPOR: Burak Öğür - Appindangoye - Tarık Tekdal - Oğuz Ceylan - Merthan Açıl - Vasilogiannis - Serkan Göksu - Levy Madinda - Bahadır Taşdelen - Atabey Çiçek - Leandrinho
FENERBAHÇE: Volkan Demirel - Sadık Çiftpınar - Martin Skrtel - Nabil Dirar - Hasan Ali - Mehmet Topal - Eljif Elmas - Jailson - Valbuena - Andre Ayew - Islam Slimani
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