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Spor

Fenerbahçe Lemos'tan kurtulamıyor! Yine reddetti

Mauricio Lemos, Fenerbahçe Yönetimi'nin yaptığı sözleşme feshi teklifini kabul etmedi.

Sabah16 Ekim 2022 Pazar 14:00 - Güncelleme:
Fenerbahçe Lemos'tan kurtulamıyor! Yine reddetti
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Fenerbahçe'nin UEFA ile TFF listesine dahil etmediği Mauricio Lemos, sarı lacivertli yönetiminin yaptığı "Sözleşmeni karşılıklı olarak feshedelim" teklifini yine geri çevirdi.

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Sabah'ın haberine göre kontratı sezon sonunda bitecek Uruguaylı stoper, iyi bir teklif gelmesi halinde ocak ayında gidebileceğini, bu süreye kadar parasını almaya devam edeceğini söyledi.

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