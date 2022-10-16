Fenerbahçe'nin UEFA ile TFF listesine dahil etmediği Mauricio Lemos, sarı lacivertli yönetiminin yaptığı "Sözleşmeni karşılıklı olarak feshedelim" teklifini yine geri çevirdi.

Altay Bayındır'a Avrupa devinden teklif! Eski hocası açıkladı Sabah'ın haberine göre kontratı sezon sonunda bitecek Uruguaylı stoper, iyi bir teklif gelmesi halinde ocak ayında gidebileceğini, bu süreye kadar parasını almaya devam edeceğini söyledi. Bayern Münih Arda Güler için geliyor 26 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli takımdakazanıyor.