Bayern Münih Arda Güler için geliyor

Fenerbahçe'nin yükselen değeri Arda Güler Alman devinin radarına girdi. UEFA Avrupa Ligi'nde son oynanan AEK Larnaca maçında 69 dakika sahada kalan hem futbolu hem de istatistikleriyle göz kamaştıran 17 yaşındaki yıldız futbolcuyu Bayern Münih listesine yazmış durumda.

Fenerbahçe'de Başkent deplasmanına 5 eksikle gidecek

BAYERN MÜNİH ARDA GÜLER'İ İZLEYECEK

Takvim'in haberine göre; Alman kulübünün temsilcilerinin Fenerbahçe'nin yarın Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı zorlu maça geleceği öğrenildi. Arda Güler'in Ankaragücü maçında ilk 11'de ya da maçın 2. yarısında oynama şansının yüksek olduğu ifade ediliyor.

Fenerbahçe: 66 - Ankaragücü: 11

SAVUNMADA DA GELİŞTİ

17 yaşındaki yıldız futbolcunun hücumdaki yetenekleri dışında savunma anlamında da kendisini geliştirmeye başladığı, bu durumun ikili mücadelele ve top kazanma istatistiklerine de açıkça yansıdığı görülüyor.

Ankaragücü Fenerbahçe maçına tam kadro çıkacak

TEK TEK GELECEKLER

Arda Güler'i Bayern Münih'in dışında hem Almanya'dan hem de İngiltere, İspanya ve İtalya'dan birçok kulübün takibe aldığı, ilerleyen haftalarda daha fazla kulübün temsilcisinin Fenerbahçe'nin maçlarını izlemeye gelmesinin beklendiği ifade edildi.