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Spor

Fenerbahçe macerası iyi gitmedi! Cengiz Ünder için ayrılık kapıda

Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi olarak Süper Lig macerasına başlayan milli yıldız Cengiz Ünder beklentilerin çok altında kaldı. Sarı lacivertliler için büyük hayal kırıklığı olan oyuncunun yeniden İtalya'ya dönmesi gündemde. İtalya'dan 3 ekibin listesinde olan oyuncunun hangi takımı tercih edeceği merak konusu oldu. İşte o takımlar...

Sabah6 Mayıs 2024 Pazartesi 10:41 - Güncelleme:
Fenerbahçe macerası iyi gitmedi! Cengiz Ünder için ayrılık kapıda
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Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi olan Cengiz Ünder, beklentilerin altında kaldı. Mili oyuncu sezon sonunda İtalya'nın yolunu tutabilir.

ELEŞTİRİ OKLARININ HEDEFİNDE

Fenerbahçe'nin sezon başında Marsilya'dan 15 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Cengiz Ünder, beklentilerin uzağında kalınca, eleştiri oklarının da hedefine oturmuştu.

YENİDEN İTALYA'YA DÖNEBİLİR

Rekor bonservis bedeliyle kadroya katılan milli oyuncu, performansıyla hayal kırıklığı yarattı. Sarı-lacivertli taraftarların sık sık tepki gösterdiği Cengiz Ünder, yaz aylarında yeniden İtalya'ya dönebilir.

FROSINONE GÜNDEMİNE ALMIŞTI

2017- 2020 yılları arasında Roma'da forma giyen 26 yaşındaki oyuncuyu Frosinone gündemine almıştı.

GENOA VE VERONA DA DEVREDE

İtalyan medyası, Frosinone'nin yanı sıra Verona ve Genoa'nın da Cengiz Ünder'i alternatifli transfer listesine eklediğini iddia etti.

KİRALIK OLARAK DÖNMEYE SICAK

Cengiz'in de baskıdan ve eleştirilerden olumsuz etkilendiği bu nedenle kiralık olarak yeniden İtalya'ya dönmeye sıcak baktığı belirtildi.

FENERBAHÇE'DE NE YAPTI?

Sarı-lacivertli forma altında tüm kulvarlarda 31 maça çıkan 26 yaşındaki milli yıldız, 9 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu

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