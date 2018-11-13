Fenerbahçe maçı öncesi futbolculara destek
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına 3 günlük iznin ardından başladı.
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında, sahasında 25 Kasım Pazar günü Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına 3 günlük iznin ardından başladı.
Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular koşu ve ısınma hareketlerinin ardından yenilenme çalışması gerçekleştirdi.
Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürecek.
Öte yandan idmanı tribünden izleyen taraftarlar da futbolculara destek verdi.
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