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  • Fenerbahçe Maribor maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe Maribor maçı hangi kanalda?
Spor

Fenerbahçe Maribor maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe Maribor maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nin 3. ön eleme turundaki ilk maçını Maribor ile yapacak. UEFA Konferans Ligi eleme mücadelesinde Fenerbahçe'nin play off öncesi son rakibi Maribor olacak. Peki, Fenerbahçe Maribor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maçın tarihi, saati ve yayıncı kuruluş

8 Ağustos 2023 Salı 12:13 - Güncelleme:
Fenerbahçe Maribor maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe Maribor maçı hangi kanalda?
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Fenerbahçe Maribor maçı için hazırlıklar tamamlandı. UEFA Konferans Ligi eleme mücadelesinde play off'lara kalmak isteyen Fenerbahçe, Slovenya ekibi Maribor'u ağırlayacak. Peki Fenerbahçe Maribor maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe Maribor maçı hangi kanalda?

FENERBAHÇE MARİBOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu maçında Fenerbahçe, Maribor'u konuk edecek.

Fenerbahçe - Maribor maçı 10 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de oyanancak.

FENERBAHÇE MARİBOR MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe Maribor maçı S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

Avrupa kupalarındaki 257. mücadelesine çıkacak olan Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nin 2. ön eleme turunda Zimbru ile karşılaştığı ilk maçı 5-0, rövanş maçını ise 4-0 kazanarak rahat bir tur geçirmişti.

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