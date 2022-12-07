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Spor

Fenerbahçe Miguel Crespo haberiyle yıkıldı! Jorge Jesus'un hesapları alt üst oldu

Marsilya'nın İgor Tudor ile birlikte yeniden yapılandırma sürecine girmesi birçok değişikliğe neden olacak gibi duruyor. Öncelikle orta saha konusunda takıma yeni isimler katmak isteyen Hırvat hocanın liste başı ismi Ruslan Malinovskyi olduğu iddia ediliyor. Bu transfer ile birlikte Miguel Crespo transferinin ise ikici plana düştüğü iddia ediliyor. Portekizli oyuncu Miguel Crespo, Fenerbahçe ile büyük bir çıkış yakalamış ve Avrupa'dan birçok kulübün dikkatini çekmişti. İşte detaylar...

Star Gazetesi7 Aralık 2022 Çarşamba 21:06 - Güncelleme:
Fenerbahçe Miguel Crespo haberiyle yıkıldı! Jorge Jesus'un hesapları alt üst oldu
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Fenerbahçe'nin Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo, Süper Lig'de ve Avrupa Ligi'nde gösterdiği üstün performans ile birlikte birçok Avrupa kulübünün dikkatini çekmişti. Vitor Pereira döneminde Portekiz ikinci ligi ekiplerinden Estoril'den takıma katılan Miguel Crespo, başta vasat bir performans sergilese de sonraki süreçte hem Vitor Pereira'nın hem de Jorge Jesus'un değişmez oyuncularından olmuştu. Özellikle Jorge Jesus'un gelişi ile birlikte repertuarına mücadeleci kimliğinin yanında şutör özelliğini de eklemişti. Performansı günden güne artan Portekizli oyuncunun ise talipleri artmaya başladı.

Miguel Crespo yerine Ruslan Malinovsky

Atalanta'nın Ukraynalı yıldızı Ruslan Malinovsky, İgor Tudor'un transfer listesinde ilk sırada bulunuyor. Geçen yılda Atalanta'nın kapısını çalan Marsilya, Atalanta'nın yüksek talepleri nedeniyle transferi rafa kaldırmıştı. Bu yıl ise ocak ayında gerçekleşmesi pek mümkün olmasa da yaz transfer döneminde Marsilya'nın bu kez kesin olarak harekete geçeceği iddia ediliyor. Bu transferin gerçekleşmesi durumunda ise Fenerbahçe yaklaşık 10 milyon avroluk bir getiriden mahrum kalmış olacak.

Star Gazetesi

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