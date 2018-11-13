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Fenerbahçe, milli takıma dahil edilen Mehmet Topal'ın sakatlığının nüksetmesinden endişeleniyor

1 aylık sakatlığının ardından iyileşen Mehmet Topal’ın milli takım kadrosuna dahil edilmesi Fenerbahçe’de endişe yarattı.

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Mehmet Topal, önceki gün oynanan Alanyaspor maçının son 6 dakikasında şans bularak formasına kavuştu. Koeman, Topal’ı milli arada özel idmanlarla hazırlamayı planlıyordu. Ancak başarılı orta saha oyuncusu dün sürpriz bir şekilde milli takım kadrosuna dahil edildi. Sarı-Lacivertliler, tecrübeli oyuncunun sakatlığının nüksetmesinden endişe ediyor.

Ekici koşulara başladı

Başarılı orta saha oyuncusunun peş peşe yaşadığı sakatlıklara bir yenisi Sivas maçında eklenmişti. Arka adalesinde yırtık tespit edilen Mehmet Ekici, Ankaragücü, Galatasaray ve Alanyaspor maçlarını kaçırdı. Tedavisi tamamlanan Ekici, koşulara başladı. 28 yaşındaki futbolcu milli arada takım arkadaşlarına katılacak. Koeman, öğrencisinin kondisyonunu yeterli görmesi halinde Trabzonspor ile oynanacak maçın kadrosuna dahil edebilir.

(Fanatik)

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