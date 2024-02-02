Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Lincoln'ün transferi için Ankaragücü ile anlaşma sağladı.

Aspor'un haberine göre; Yurt dışından teklifler alan Lincoln Henrique'nin kararı bekleniyor.

Sakatlığı yüzüden uzun süredir formasında uzak kalan Brezilyalı oyuncu bu sezon Fenerbahçe formasıyla 1 maçta görev aldı.

Lincoln Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur karşılaşmasında 6-0'lık biten karşılaşmada 1 gol kaydetti.

PİYASA DEĞERİ

Fenerbahçe ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 3.3 milyon Euro olarak gösteriliyor.