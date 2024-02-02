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Spor

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü ile anlaştı! Lincoln Henrique için ayrılık an meselesi

Ara transfer döneminde de kadrosuna birçok yıldız isim katan Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler tek tek belli olmaya başladı. Sarı lacivertli ekip, başkent takımı MKE Ankaragücü ile Lincoln Henrique transferi için anlaştı. İşte detaylar...

2 Şubat 2024 Cuma 17:09 - Güncelleme:
Fenerbahçe, MKE Ankaragücü ile anlaştı! Lincoln Henrique için ayrılık an meselesi
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Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Lincoln'ün transferi için Ankaragücü ile anlaşma sağladı.

Aspor'un haberine göre; Yurt dışından teklifler alan Lincoln Henrique'nin kararı bekleniyor.

Sakatlığı yüzüden uzun süredir formasında uzak kalan Brezilyalı oyuncu bu sezon Fenerbahçe formasıyla 1 maçta görev aldı.

Lincoln Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur karşılaşmasında 6-0'lık biten karşılaşmada 1 gol kaydetti.

PİYASA DEĞERİ

Fenerbahçe ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 3.3 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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