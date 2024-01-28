Fenerbahçe-MKE Ankaragücü maçının 10 şifresi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. İşte kritik maç öncesi dikkat çeken 10 istatistik...

ANKARAGÜCÜ'NE SON 5 MAÇTA PUAN VERMEDİ

Ankaragücü ile oynadığı son beş Süper Lig maçında puan kaybetmeyen Fenerbahçe, rakibine karşı daha uzun son galibiyet serisini Şubat 1993-Ekim 1996 arasında yakaladı (8G).

KADIKÖY'DE SON 7 MAÇIN 6'SI F.BAHÇE'NİN

Fenerbahçe'ye konuk olduğu son yedi Süper Lig maçının altısını kaybeden Ankaragücü (1G), bu süreçteki tek galibiyetini İsmail Kartal yönetiminde aldı (Ekim 2018).

SON 3 MAÇTA İKİ KEZ PUAN KAYBI

Evinde oynadığı son üç Süper Lig maçının ikisinde puan kaybeden Fenerbahçe (1G 2B), sezonun ilk sekiz iç saha karşılaşmasından yedi galibiyet çıkarmıştı (1M). Sarı-lacivertliler tek sezonda en son Nisan 2019'da üst üste iki iç saha beraberliği yaşadı (Ersun Yanal).

İSTANBUL TAKIMLARINI YENEMEDİ

Bu sezon İstanbul takımlarına konuk olduğu altı Süper Lig karşılaşmasını kazanamayan Ankaragücü (3B 3M), bu deplasmanda daha uzun bir galibiyet hasretini en son Mayıs 2009-Eylül 2010 arasında yaşadı (1B 6M).

EN YÜKSEK PUANA ULAŞTIĞI SEZON

2023/24 Süper Lig sezonunda 57 puan toplayan Fenerbahçe (18G 3B 1M), lig tarihinde 22'nci maçlar itibarıyla en yüksek puana ulaştığı sezonu yaşıyor.

CEZA SAHASI DIŞINDAN 8'ER GOL

Bu sezon Süper Lig'de Kasımpaşa'nın (9) ardından ceza sahası dışından en fazla gol atan iki takım bu maçta karşı karşıya geliyor (8; Fenerbahçe & Ankaragücü).

11 PENALTININ 9'U GOL

Süper Lig'e geldiğinden bu yana kullandığı 11 penaltının dokuzunu gole çeviren Michy Batshuayi (Fenerbahçe; 5/5 & Beşiktaş; 4/6), bu gollerin tamamını deplasmanda kaydetti.

SON 3 MAÇTA GOLÜ YOK

Son üç Süper Lig maçında gol atamayan Edin Dzeko, bu sezon üst üste dört karşılaşmayı boş geçtiği bir seri yaşamadı. Şu ana kadar 16 gol kaydeden Bosna Hersekli santrfor, daha yüksek bir sayıya en son 2016/17 Serie A sezonunda ulaştı (Roma formasıyla 29 gol).

İLK DEPLASMAN GOLÜNÜ F.BAHÇE'YE ATTI

Bu sezon Ankaragücü'nün Süper Lig'deki en golcü oyuncusu olan Efkan Bekiroğlu (5), Türkiye kariyerinin ilk deplasman golünü Fenerbahçe filelerine göndermişti (Ekim 2021; Alanyaspor).

3 MAÇIN 2'SİNİ KAYBETTİ

Süper Lig kariyerinde Fenerbahçe'ye rakip olduğu üç maçın ikisini kaybeden Emre Belözoğlu (1G), tek galibiyetini Şubat 2022'de İsmail Kartal'a karşı bu statta aldı (İstanbul Başakşehir).