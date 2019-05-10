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Fenerbahçe, Nazım Sangare ile prensip anlaşmasına vardı

Fenerbahçe, Antalyaspor'da forma giyen Nazım Sangare ile prensipte anlaştı.

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Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Şener Özbayraklı ile yollarını ayıracak sarı-lacivertliler sağ beki de yurt içinde buldu.

Sarı-lacivertliler, kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki futbolcuyu uygun bir bedelle kadroya katmayı planlıyor.

Annesi Türk babası Gineli oyan Sangare kadroda alternatif isim olarak düşünülüyor.

Sangare bu sezon 29 maçta 2 gol 4 asistlik bir performans sergiledi.

(Yeni Asır)

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