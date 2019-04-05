Fenerbahçe Nazım Sangare ile söz kesti
Spor Toto Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de flaş transfer harekatı yaşanıyor.
Gelecek sezonun kadro yapısını oluşturmak için düğmeye basan Sarı Lacivertliler gündemine Süper Lig'den sürpriz bir ismi ekledi.
Fenerbahçe, Antalyaspor’un sağ beki Nazım Sangare ile gelecek sezon için söz kesti.
Antalyaspor, Nazım'ın ayrılığından sonra o pozisyonda sıkıntı yaşamamak adına sağ bek arayışına başladı.
24 yaşındaki sağ bek oyuncunun Akdeniz ekibiyle olan sözleşmesi 2020 yılına kadar devam ediyor.
(Ajansspor)
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