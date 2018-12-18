Fenerbahçe Beko, nefesleri kesen maçta sahasında CSKA Moskova'yı 79-75 mağlup etti

Turkish Airlines EuroLeague'in 13. maç döneminde temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, iç sahada Rus ekibi CSKA Moskova'yı konuk etti.

İŞTE MAÇIN ÖZETİ

Karşılaşmaya Daniel Hackett'ın sayılarıyla etkili başlayan taraf CSKA Moskova oldu. Konuk ekip, 6:32 kala 6-13'lük skorla üstün taraftı. 4:27 kala da CSKA Moskova, skoru 6-17 yapmayı başardı. Kalan bölümde Vesely ile etkili olmayı başaran temsilcimiz, ilk çeyreği 18-26 geride kapattı.

Temsilcimiz ikinci çeyreğe farkı 6 sayıya indirerek başlasa da 8:25 kala Higgins ve Clyburn'un sayılarıyla CSKA Moskova skoru 22-33'e getirdi. 03:53 kala da Clyburn ile etkili olan CSKA Moskova, skoru 27-41 yaptı. Çeyreğin son dakikasına da 33-48 girildi. Guduric'in üçlüğüyle de ilk yarı 36-48 sona erdi.

Üçüncü çeyreğe temsilcimiz, müthiş bir başlangıç yaptı. İlk 5 dakikalık bölümü temsilcimiz, 16-0'la geçti ve 52-48'lik üstünlüğü yakaladık. Higgins ve Sergio Rodriguez'in basketleriyle son 1 dakikalık bölüme de 59-59 girildi. Lauvergne'in serbest atıştan isabeti ve Clyburn'un son hücumdaki üçlüğüyle üçüncü çeyrek 60-62 sona erdi.

Fenerbahçe'den müthiş seri

İlk yarının sonunda Guduric ile bir üçlük isabeti bulan temsilcimiz, üçüncü çeyreğe de 16-0 ile başladı ve 19-0'lık seri yakaladı.

Son çeyreğe CSKA etkili başladı ve ilk 2 dakika geçilirken skor 60-67'ye geldi. Son periyodun ilk 5 dakikalık bölümü de 67-74 CSKA Moskova üstünlüğüyle geçildi. Oyunda tekrar dengeyi kuran temsilcimiz, 1:32 kala 75-75'lik eşitliği yakaladı. 59 saniye kala da temsilcimiz Vesely'nin basketiyle 77-75'lik skorla öne geçmeyi başardı. Son anlarda hata yapmayan temsilcimiz, karşılaşmayı 79-75'lik skorla kazanan taraf oldu.

Temsilcimiz, bu sonuçla 13. maçında 12. galibiyetini alırken rakibiyle de galibiyet farkını 2'ye çıkarmayı başardı.