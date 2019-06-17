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Fenerbahçe, Nikola Kalinic için Atletico Madrid'e dün resmi teklifini sundu

Forvet transferi için girişimlerini sıklaştıran Fenerbahçe, Nikola Kalinic transferi için dün Atletico Madrid’e resmi teklifini sundu.

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Fenerbahçe Yönetimi yeni sezon için kolları sıvarken forvet transferine önceliği verdi. Rondon, Mitrovic ve Kalinic'i listesinde bulunduran Sarı-Lacivertliler, dün resmen Atletico Madrid'e teklif yaptı. İspanyol kulübünden Nikola Kalinic'i kiralık olarak istedi.

RAMADANİ & TÜRKCAN DEVREDE

GEÇEN sezon fazla forma şansı bulamayan Nikola Kalinic'i de ikna eden Sarı-Lacivertliler'e bu transferde dünyaca ünlü menajer Fali Ramadani ve Mirsad Türkcan yardım ediyor.

PAZARLIK MASASINDALAR

SPORTİF Direktör Comolli'nin Ramadani ve Mirsad Türkcan ile birlikte İspanyol kulübüyle pazarlık görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi.

ÖNCELİK FORVETTE

NIKOLA Kalinic'in yanı sıra kaliteli bir forvet transferi daha yapmayı hedefleyen Fenerbahçe önce forvet transferini sonlandırmak istiyor.

14 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLMUŞTU

NIKOLA Kalinic geçen sezon 14 milyon Euro'ya Milan'dan Atletico Madrid'e transfer olmuştu. Ancak Hırvat futbolcu geçen sezon 17 maçta forma giyebildi ve sadece ligde 2 gol attı. Bu nedenle de Kalinic A.Madrid'de kalmak istemiyor.

(Takvim)

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