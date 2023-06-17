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Spor

Fenerbahçe Olağan Mali Genel Kurulu'nda kavga çıktı

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılan Fenerbahçe Olağan Mali Genel Kurulu'nda kongre üyeleri arasında kavga çıktı.

17 Haziran 2023 Cumartesi 17:05 - Güncelleme:
Fenerbahçe Olağan Mali Genel Kurulu'nda kavga çıktı
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Fenerbahçe Olağan Mali Genel Kurulu'nda kongre üyeleri arasında kavga çıktı.

Ali Koç'un konuşmaları sırasında bir grup üye arasında gergin anlar yaşandı.

Sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç konuşurken, "Taraftar istifa!" tezahüratları yapıldı.

Divan Başkanı Uğur Dündar'ın tüm ikazlarına rağmen tansiyon uzun süre düşmedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, protestolar nedeniyle Olağan Mali Genel Kurul'da konuşmasına bir süredir devam edemedi.

Uğur Dündar yaptığı açıklamada, "Anladığım kadarıyla provakasyon yapmak için buraya gelenler var. Maalesef böyle!" dedi.

Ali Koç ise "Böyle devam edemem!" ifadelerini kullandı. Yaşanan gerginlik nedeniyle toplantıya ara verildi.

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