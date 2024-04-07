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Spor

Fenerbahçe, Olympiakos'a tam kadro!

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan oyuncular iyileşti. Teknik direktör İsmail Kartal'ın Konferans Ligi'nde Olympiakos ile oynanacak maça tam kadro çıkması bekleniyor.

Sabah7 Nisan 2024 Pazar 13:54 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Olympiakos'a tam kadro!
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Fenerbahçe'de gözler tamamen Olympiakos maçına çevrilmiş durumda. Süper Kupa maçına U19 takımıyla çıkacak olan Fenerbahçe'de tüm futbolcular UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne odaklandı.

Teknik direktör İsmail Kartal futbolculara 2 gün izin verirken, Olympiakos maçının hazırlıkları bugün başlayacak. Adana Demirspor'a karşı forma giyemeyen Michy Batshuayi, Fred, İsmail Yüksek, Cengiz Ünder, Mert Hakan Yandaş ve Joshua King, bu maçta hazır olacak.

İDEAL 11 İLE ÇIKACAK

Yaşanan gelişme sonrası İsmail Kartal'ın eli güçlenirken, tecrübeli teknik adamın Olympiakos maçına ideal 11 ile çıkacağı belirtildi.

KENETLENDİLER

İsmail Kartal'dan şans bekleyen futbolcuların kenetlendiği ve Avrupa'da kupa hedefine konsantre olduğu belirtildi. Futbolcuların kendi arasında konuştuğu ve Konferans Ligi'nde finale kadar gitmek için birbirilerine söz verdikleri kaydedildi.

Fenerbahçe, 11 Nisan Perşembe günü TSİ 19:45'te Yunan ekibi Olympiakos ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

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