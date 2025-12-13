İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Aralık 2025 Cumartesi / 23 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,7031
  • EURO
    50,1678
  • ALTIN
    5902.25
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe Opet, ÇBK Mersin'i mağlup etti
Spor

Fenerbahçe Opet, ÇBK Mersin'i mağlup etti

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe Opet, sahasında konuk ettiği Çimsa ÇBK Mersin'i 90-81 mağlup etti.

AA13 Aralık 2025 Cumartesi 19:43 - Güncelleme:
Fenerbahçe Opet, ÇBK Mersin'i mağlup etti
ABONE OL

Fenerbahçe Opet, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında konuk ettiği Çimsa ÇBK Mersin'i 90-81 yendi.

Salon: Fenerbahçe Metro Enerji

Hakemler: Fatih Güler, İsmail Bindir, Müevver Özemre

Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 17, Meesseman 19, Mccovan 12, Mc Bride 11, Allemand 7, Olcay Çakır Turgut 11, Williams 8, Rupert 5, Tuana Vural

Çimsa ÇBK Mersin: Manolya Kurtulmuş 3, Juskaite 27, Burke 8, Esra Ural Topuz, Vanloo 7, Ayşenaz Harma, Büşra Akbaş 6, Sinem Ataş 9, Sventoraite 7, Geiselsoder 14

1. Periyot: 25-13

Devre: 53-37

3. Periyot: 78-55

  • Fenerbahçe Opet
  • Çimsa ÇBK Mersin
  • Kadınlar Basketbol

ÖNERİLEN VİDEO

Gaziantep'te facianın eşiğinden dönüldü: Korna sesiyle yıkıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.