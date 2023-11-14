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Spor

Fenerbahçe Opet, CEV Kupası mesaisinde

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nde SC Potsdam ile karşı karşıya gelecek. Almanya'da oynanacak mücadele saat 21.00 de başlayacak.

AA14 Kasım 2023 Salı 10:21 - Güncelleme:
Fenerbahçe Opet, CEV Kupası mesaisinde
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Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında Almanya'nın SC Potsdam ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

MBS Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 21.00'de başlayacak. Karşılaşma, S Sport Plus ve Tivibu Spor 2'den naklen yayınlanacak.

Sarı-lacivertliler, gruptaki ilk maçında geçen hafta Slovenya'nın Calcit Kamnik ekibini evinde 3-0 mağlup etti.

Geçen sezon VakıfBank'la aynı grupta yer alan ve üst tura yükselemeyen SC Potsdam, ilk maçında Polonya ekibi Grot Budowlani'yi deplasmanda 3-0'la geçti.

Müsabakayı Belçika Voleybol Federasyonundan Wim Cambre ile Finlandiya Voleybol Federasyonundan Kenneth Aro yönetecek.

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