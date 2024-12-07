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Spor

Fenerbahçe Opet deplasmanda rahat kazandı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında deplasmanda Nesibe Aydın'a konuk olan Fenerbahçe Opet, rakibini 92-67'lik skorla mağlup etti.

AA7 Aralık 2024 Cumartesi 17:06 - Güncelleme:
Fenerbahçe Opet deplasmanda rahat kazandı
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Fenerbahçe Opet, konuk olduğu Nesibe Aydın'ı 92-67 yendi.

Salon: TOBB ETÜ

Hakemler: Murat Ciner, Sertan Kırklar, Hakkı Ünver

Nesibe Aydın: Wheeler 10, Wallace 14, Nared 13, Serfa 7, İlayda Güner 3, Damla Gezgin 10, Merve Arı 8, Merve Uygül, Sevgi Tonguç 2

Fenerbahçe Opet: Atkins 7, Sevgi Uzun 7, Williams 16, Badiane 15, Milic 12, Olcay Çakır Turgut 8, Alperi Onar 14, Tilbe Şenyürek 13, Ayşe Yılmaz, Sudenur Akarpa

1. Periyot: 15-18

Devre: 32-39

3. Periyot: 44-62

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