Fenerbahçe Opet deplasmanda set vermedi!

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda PTT'yi 3-0 mağlup etti.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Tolgacan Dinçer, Eser Türkoğlu
PTT: Mirkovic, Caffrey, Merve Çepni, Yasemin Özel, Yiwen, Hande Naz Sunar ( Özlem Güven, Özlem Tuğral, Hümay Fırıncıoğlu, Levinska, Merve Tanyel, Elif Su Yavuz, Nehir Kurtalan)
Fenerbahçe Opet: Aslı Kalaç, Stysiak, Meliha Diken, Fetisova, Buse Ünal, Ana Cristina (Gizem Örge, Drca, Vargas, Ergül Avcı)
Setler: 21-25, 24-26, 18-25
Süre: 78 dakika (24, 29, 25)