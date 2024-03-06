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Spor

Fenerbahçe Opet deplasmanda set vermedi!

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 24. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Opet, misafir olduğu PTT'yi 3-0 yendi.

6 Mart 2024 Çarşamba 20:55 - Güncelleme:
Fenerbahçe Opet deplasmanda set vermedi!
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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda PTT'yi 3-0 mağlup etti.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Tolgacan Dinçer, Eser Türkoğlu

PTT: Mirkovic, Caffrey, Merve Çepni, Yasemin Özel, Yiwen, Hande Naz Sunar ( Özlem Güven, Özlem Tuğral, Hümay Fırıncıoğlu, Levinska, Merve Tanyel, Elif Su Yavuz, Nehir Kurtalan)

Fenerbahçe Opet: Aslı Kalaç, Stysiak, Meliha Diken, Fetisova, Buse Ünal, Ana Cristina (Gizem Örge, Drca, Vargas, Ergül Avcı)

Setler: 21-25, 24-26, 18-25

Süre: 78 dakika (24, 29, 25)

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