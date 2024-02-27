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Spor

Fenerbahçe Opet evinde Allianz MTV'yi ağırlayacak

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Fenerbahçe Opet, sahasında Allianz MTV'yi konuk edecek.

AA27 Şubat 2024 Salı 10:51 - Güncelleme:
Fenerbahçe Opet evinde Allianz MTV'yi ağırlayacak
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Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında yarın sahasında Almanya temsilcisi Allianz MTV ile karşılaşacak.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı, Sloven hakem Blaz Markelj ile Macar Tibor Halasz yönetecek.

İki takım arasında Almanya'nın Stuttgart kentindeki SCHARRena'da yapılan ilk maçı ev sahibi ekip, 3-2 kazanmıştı.

Sarı-lacivertli ekip, müsabakayı 3-0 ya da 3-1'lik skorlarla kazanması durumunda adını yarı finale yazdıracak.

Mücadele 3-2 Fenerbahçe Opet'in galibiyetiyle bitmesi halinde ise turu geçecek takım, oynanacak altın setle belli olacak.

  • fenerbahçe opet
  • CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi
  • Allianz MTV

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