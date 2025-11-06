İSTANBUL 20°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Kasım 2025 Perşembe / 16 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,1148
  • EURO
    48,6971
  • ALTIN
    5432.88
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Fenerbahçe Opet farklı kazandı!

Fenerbahçe Opet, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi 6. haftasında BOTAŞ'ı 104-84 yenerek ligde 5'te 5 yaptı.

AA6 Kasım 2025 Perşembe 16:55 - Güncelleme:
Fenerbahçe Opet farklı kazandı!
ABONE OL

Fenerbahçe Opet, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında ağırladığı BOTAŞ'ı 104-84 yendi.

Bu sonuçla bir maçı eksik sarı-lacivertliler, ligde 5'te 5 yaparken BOTAŞ ise 4. kez mağlup oldu.

Salon: Fenerbahçe Metro Enerji

Hakemler: Fatih Güler, Cemil Uygül, Kamil Alok

Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 11, Alperi Onar 5, Polkoski 26, McBride 17, Billings 22, Olcay Çakır Turgut 4, Allen 9, Tilbe Şenyürek 6, Allemand 4

BOTAŞ: Davis 6, Bejedi 13, Ayşegül Günay Aladağ 4, Selin Rachel Gül 7, Serfa 7, Işık Su Güven, Rana Uçar, Tuba Poyraz 6, Dantas 21, İdil Yeniçulha, Williams 20, Işılay Egin

1. Periyot: 23-26

Devre: 59-47

3. Periyot: 80-63

ÖNERİLEN VİDEO

HİSAR-D RF'den hedefe tam isabet!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.