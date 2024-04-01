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Spor

Fenerbahçe Opet final kapısını araladı

Fenerbahçe Opet, Sultanlar Ligi play-off yarı final ilk maçında Türk Hava Yolları'nı deplasmanda 18-25, 20-25, 16-25'lik setlerle 3-0 mağlup ederek avantaj elde etti.

IHA1 Nisan 2024 Pazartesi 19:03 - Güncelleme:
Fenerbahçe Opet final kapısını araladı
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Sultanlar Ligi play-off yarı final ilk maçında Türk Hava Yolları ile Fenerbahçe karşılaştı. Normal sezonu lider tamamlayan sarı-lacivertliler, ligi 4. sırada bitiren THY'nı 3-0 mağlup etti. İki galibiyete ulaşan tarafın finale yükseleceği seride ikinci maç 4 Nisan Perşembe günü Fenerbahçe Opet'in ev sahipliğinde oynanacak.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül

THY: Isabelle Bergmann, Dicle Nur Babat, Kiera Van Ryk, Neriman Özsoy, Kübra Akman, Macris Fernanda Silva, Melis Yılmaz (L), Buse Kayacan Sonsırma, Şeyma Ercan, Derya Güç, Diana Duarte, Sıla Çalışkan

Fenerbahçe: Ana Cristina de Souza, Eda Erdem Dündar, Bojana Drca, Arina Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Gizem Örge (L), Magdalena Stysiak

Setler: 18-25, 20-25, 16-25

Süre: 69 dakika (22, 25, 22)

  • Fenerbahçe Opet
  • Sultanlar Ligi
  • Türk Hava Yolları

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