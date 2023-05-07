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Spor

Fenerbahçe Opet, final serisinde öne geçti

Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yendi ve Sultanlar Ligi final serisinde 1-0 öne geçti.

7 Mayıs 2023 Pazar 17:41 - Güncelleme:
Fenerbahçe Opet, final serisinde öne geçti
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Misli.com Sultanlar Ligi play-off finali ilk maçında Fenerbahçe Opet, 20-25, 25-14, 25-21 ve 25-17'lik setlerle Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Mehmet Gül

Fenerbahçe Opet: Ana Cristina, Melissa Vargas, Arina Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Eda Erdem, Macris Carneiro, Anna Lazereva, Cansu Çetin, Meliha Diken, Gizem Örge (L)

Eczacıbaşı: Tijana Baskoviç, Irina Voronkova, Hande Baladin, Sinead Jack, Beyza Arıcı, Yasemin Güveli, Samanta Fabris, Laura Heyrman, Yaprak Erkek, Elif Şahin, Saliha Şahin, Simge Akoz (L)

Setler: 20-25, 25-14, 25-21, 25-17

Süre: 105 dakika (25, 24, 28, 28)

Eczacıbaşı Dynavit, bu sezon Sultanlar Ligi'ndeki ilk mağlubiyetini aldı.

3 maç kazanan takım, Sultanlar Ligi'nde 2022-2023 sezonunu şampiyonlukla tamamlayacak.

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