Fenerbahçe Opet ile Türk Hava Yolları karşı karşıya

Sultanlar Ligi play-off yarı finalinde Türk Hava Yolları ile Fenerbahçe Opet ilk maçına çıkıyor. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma bugün saat 17.00'de başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

Sarı-lacivertliler, ligde normal sezonu lider tamamlarken, Türk Hava Yolları ise 4. sırada bitirdi. Fenerbahçe Opet, rakibiyle bu sezon 3 kez karşılaşırken, ligde Türk Hava Yolları'nı deplasmanda 3-1 yendi, evinde 3-2 mağlup oldu. Fenerbahçe Opet, şampiyon olduğu Kupa Voley Yarı finalinde ise rakibini 3-1'lik skorla geçerek adını finale yazdırmıştı.

İki galibiyete ulaşan tarafın finale yükseleceği seride 2. maç 4 Nisan Perşembe günü Fenerbahçe Opet'in ev sahipliğinde oynanacak.