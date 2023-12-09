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Spor

Fenerbahçe Opet kazanmaya devam ediyor!

Fenerbahçe Opet, Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında karşılaştığı Türk Hava Yolları'nı 3-1'lik skorla mağlup ederek ligdeki 11. galibiyetini aldı.

AA9 Aralık 2023 Cumartesi 17:39 - Güncelleme:
Fenerbahçe Opet kazanmaya devam ediyor!
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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında Fenerbahçe Opet, konuk olduğu Türk Hava Yolları'nı 3-1 yendi.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Opet, ligdeki 11. galibiyetini aldı.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül

Türk Hava Yolları: Bergman, Dicle Babat, Neriman Özsoy, Şeyma Ercan, Kübra Akman, Carneiro (Melis Yılmaz, Buse Kayacan, Alecrim, Derya Güç)

Fenerbahçe Opet: Meliha Diken, Eda Erdem Dündar, Drca, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Stysiak (Gizem Örge, Cristina, Cansu Çetin)

Setler: 16-25, 21-25, 25-22, 20-25

Süre: 105 dakika (24, 25, 29, 27)

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