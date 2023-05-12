Meliha İsmailoğlu Diken: Sanırım biz daha çok isteyen taraf olduk

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı Oyuncusu Meliha İsmailoğlu Diken, "Sanırım biz sonunda daha çok isteyen taraf olduk. 3 maçta da galibiyetle bitirdiğimiz için çok mutluyuz" dedi.

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi final serisi üçüncü maçında Eczacıbaşı Dynavit'i 3-2 mağlup edip, seride durumu 3-0'a getirerek 6. şampiyonluğuna ulaştı. Mücadelenin ardından sarı-lacivertlilerin başarılı oyuncusu Meliha İsmailoğlu Diken, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Meliha, şampiyonluğu kendilerinin daha fazla istediğini aktararak, "Çok mutluyuz gerçekten. Fazla söze gerek yok. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Sanırım biz sonunda daha çok isteyen taraf olduk. 3 maçta da galibiyetle bitirdiğimiz için çok mutluyuz. Çok yorucu bir sezondu" şeklinde konuştu.