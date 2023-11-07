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Spor

Fenerbahçe Opet, Şampiyonlar Ligi'ne merhaba diyor

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonu ilk maçına bugün Sloven ekibi Calcit Kamnik karşısında çıkacak. Mücadele saat 19.00'da başlayacak.

AA7 Kasım 2023 Salı 09:51 - Güncelleme:
Fenerbahçe Opet, Şampiyonlar Ligi'ne merhaba diyor
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Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi 4. tur C Grubu'nda mücadele eden Fenerbahçe Opet, gruptaki ilk maçında 7 Kasım Salı (bugün) Slovenya temsilcisi Calcit Kamnik ile karşılaşacak.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ve TivibuSpor 1 kanallarından yayınlanacak.

CEV Şampiyonlar Ligi'nde geçen yıl yarı finalde VakıfBank ile eşleşen Fenerbahçe Opet, rakibini ilk maçta deplasmanda 3-0 yenmesine karşın evinde 3-0 mağlup olarak altın setle finale veda etmişti.

Slovenya temsilcisi Calcit Kamnik ise geçen sezon elemelerde Sırbistan ekibi Kızılyıldız'a her iki maçta da mağlup olarak gruplara kalamamıştı

Müsabakayı Çekya Voleybol Federasyonundan Vlastimil Kovar ve İspanya Voleybol Federasyonundan Carlos Alberto Robles Garcia yönetecek.

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