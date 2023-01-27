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Spor

Fenerbahçe Opet, Sarıyer Belediyespor'u 3-0 mağlup etti

Misli.com Sultanlar Ligi 16. hafta karşılaşmasında Sarıyer Belediyesi Fenerbahçe Opet'i konuk etti. Sarı-lacivertliler mücadeleden 19-25, 19-25, 18-25 setlerle 3-0 galip ayrıldı.

IHA27 Ocak 2023 Cuma 17:45 - Güncelleme:
Fenerbahçe Opet, Sarıyer Belediyespor'u 3-0 mağlup etti
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Sultanlar Ligi'nde Sarıyer Blediyesi'ni mağlup eden Fenerbahçe, 12. galibiyetini aldı ve puanını 36'ya yükseltti. 18 sayıyla Melissa Vargas günün en skorer ismi oldu. Arina Fedorovtseva ve Hristina Vuchkova da 15'er sayıyla çift haneli rakamlara ulaşarak galibiyette önemli rol oynadı.

Salon: Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi

Hakemler: Ramazan Demiröz, Tuncay Sevim

Sarıyer Belediyesi: İrem Çor, Rigdon, Ecenur Aksoy, Çağla Erdem, Bashnakova, Abdulazimova (Sinem Bayazıt, Şeyma Akbulut, Dilara Bilge, İkbal Albayrak, Yaren Hatipoğlu)

Fenerbahçe Opet: Cansu Çetin, Eda Dündar, Naz Akyol, Busa, Dicle Babat, Vargas Aylin Sarıoğlu, Bahar Guidetti, İpar Kurt, Ceren Kestirengöz, Lila Şengün

Setler: 19-25, 19-25, 18-25

Süre: 72 dakika (23,27,22)

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