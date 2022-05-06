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Spor

Fenerbahçe Opet seride öne geçti

Fenerbahçe Opet, Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin play-off final etabın üçüncü maçında deplasmanda VakıfBank'ı 3-1 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti.

AA6 Mayıs 2022 Cuma 22:33 - Güncelleme:
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Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin play-off final etabın üçüncü maçında VakıfBank'ı 3-1 yenen Fenerbahçe Opet, seride 2-1 öne geçti.

Karşılaşmaya iyi başlayan VakıfBank, Haak ve Guimaraes'ın atakları, Kübra ve Zehra'nın smaçları ile ilk seti 25-20 kazandı.

İkinci sette etkili smaç servisler kullanana Fenerbahçe Opet, seti 26-24 kazanarak eşitliği sağladı.

Karşılıklı ataklarla başlayan üçüncü sette Vargas ile üstünlüğü ele alan sarı-lacivertliler, seti 25-17 kazanarak öne geçti.

Final setinde de Vargas önderliğinde sayılar bulan Fenerbahçe Opet, seti 25-19, maçı da 3-1 kazandı.

Serinin 4. maçı 9 Mayıs Pazartesi günü Fenerbahçe Opet ev sahipliğinde Burhan Felek Salonu'nda oynanacak.

SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Erol Akbulut, Mehmet Gül

VAKIFBANK: Hackley, Kübra Akman, Cansu Özbay, Guimaraes, Zehra Güneş, Haak (Ayça Aykaç, Meryem Boz, Buket Gülübay, Derya Cebecioğlu, Tuğba Şenoğlu, Ogbogu, Aylin Acar)

FENERBAHÇE OPET: Eda Dündar, Naz Akyol, Fedorovtseva, Popovic, Vargas, Meliha İsmailoğlu (Gizem Örge, Buse Ünal, Cansu Çetin, Cristina)

SETLER: 25-20, 24-26, 17-25, 19-25

SÜRE: 110 dakika (24, 32, 27, 27)

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