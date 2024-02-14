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Spor

Fenerbahçe Opet set vermeden turladı!

Voleybol AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley çeyrek final maçında Fenerbahçe Opet, rakibi Sarıyer Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

14 Şubat 2024 Çarşamba 20:29 - Güncelleme:
Fenerbahçe Opet set vermeden turladı!
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Fenerbahçe Opet, Voleybol AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley çeyrek finalinde Sarıyer Belediyespor'u 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Tuncay Sevim, Onur Coşkun

Fenerbahçe Opet: Meliha Diken, Eda Erdem Dündar, Drca, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Stysiak (Gizem Örge, Meryem Boz, Buse Ünal, Cristina, Fetisova, Cansu Çetin, Ada Korkmaz)

Sarıyer Belediyespor: Gizem Aşçı, Merve Nezir, Begüm Hepkaptan, Hristova, Shi, Karmen Aksoy (Işıl Öz, Simay Kurt, Merve Tanıl, Aslı Tecimer, Ceylan Arısan, Çağla Erdem)

Setler: 25-16, 25-13, 25-22

Süre: 64 dakika (20, 19, 25)

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