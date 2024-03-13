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Spor

Fenerbahçe Opet turu zora soktu!

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Fenerbahçe Opet, konuk olduğu Allianz Vero Volley'e 3-0 mağlup oldu.

13 Mart 2024 Çarşamba 00:04 - Güncelleme:
Fenerbahçe Opet turu zora soktu!
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CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Allianz Vero Volley Milano, Fenerbahçe Opet ile Allianz Cloud Salonunda karşılaştı.

Karşılaşmayı temsilcimiz Fenerbahçe Opet 3-0 kaybetti.

Karşılaşmanın rövanşı 19 Mart Salı günü İstanbul'da oynanacak.

Salon: Allianz Cloud

Hakemler: Helena Geldof (Hollanda), Fabrice Collados (Fransa)

Allianz Vero Volley: Orro, Sylla, Folie, Egonu, Cazaute, Rettke (Castillo, Malual, Candi)

Fenerbahçe Opet: Fodorovtseva, Aslı Kalaç, Vargas, Meliha Diken, Fetisova, Drca (Gizem Örge, Cristina, Stysiak, Ada Germen Korkmaz, Buse Ünal)

Setler: 25-21, 27-25, 25-20

Süre: 86 dakika (25, 32, 29)

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