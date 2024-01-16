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Spor

Fenerbahçe Opet'e çeyrek bilet!

CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun 6. maçında Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Polonya temsilcisi Grot Budowlani Lodz'u 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

IHA16 Ocak 2024 Salı 22:34 - Güncelleme:
Fenerbahçe Opet'e çeyrek bilet!
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Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. ve son maçında Polonya temsilcisi Grot Budowlani Lodz'u 25-20, 25-19 ve 25-17'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

Sarı-lacivertliler, CEV Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında set vermeden adını çeyrek finale yazdıran tek takım olarak önemli bir başarıya imza attı.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Aleksander Sikanjic, Alexandre Vitor Goncalves

Fenerbahçe Opet: Bojana Drca, Arina Fedorovtseva, Eda Erdem Dündar, Magdalena Stysiak, Ana Cristina De Souza, Aslı Kalaç, Gizem Örge (L) (Cansu, Meliha, Ada)

Grot Budowlani Lodz: Sobiczewska, Mitrovic, Pol, Rozynska, Kukulska, Wilinska, Lysiak (L) (Lazowska, May)

Setler: 25-20, 25-19, 25-17

Süre: 1 saat 10 dakika

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